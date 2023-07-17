У день зникнення мама зниклої дитини святкувала день народження.

У Тернополі поліцейські оперативно розшукали 5-річного хлопчика та повернули батькам. Причина зникнення здивувала.

Як повідомляє поліція Тернопільської області, матір лише на декілька хвилин залишила без нагляду сина, а коли повернулася хлопчика вже не було. Самостійні пошуки дорослих результату не дали.

Зі слів жінки, вона разом із сім’єю відпочивала в одному із закладів громадського харчування. Двоє малолітніх дітей під наглядом жінки гралися в кімнаті розваг. Допоки менший син захотів у туалет, жінка відлучилася з ним на декілька хвилин, залишивши старшого хлопчика. Коли ж повернулася, його вже не було.

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Орієнтування з малолітнім було передано усім нарядам. До пошуків залучили службових собак та квадрокоптер.

"Результат не забарився – через пів години патрульні, спільно з працівниками кримінальної поліції та ювенальної превенції виявили хлопчика на вулиці Карпенка. Маленького мандрівника першим помітив екіпаж патрульних. Знайшли малечу майже за два кілометри від місця зникнення. Як розповів хлопчик, він хотів купити квіти мамі на день народження, яке вона того дня святкувала", - йдеться у повідомленні.

Хлопчика повернули батькам.

Останні інциденти в Україні

15 липня у селі селі Городище Київської області загинула дитина. Тіло 9-річного хлопчика виявили в річці Рось за 12 метрів від берега після того, як декілька годин його шукали поліцейські, працівники ДСНС та небайдужі громадяни.

Крім того, на Одещині у жахливій дорожній аварії загинуло чотири людини, в тому числі дитина. Попередньо поліцейські встановили, що це сталося через те, що у фури лопнуло колесо та вона виїхала на смугу зустрічного руху.

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