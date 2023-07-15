На трасі Одеса - Рені зіткнулися вантажівка та позашляховик.

На Одещині у жахливій дорожній аварії загинуло чотири людини, в тому числі дитина.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, трагедя сталася сьогодні вранці на трасі Одеса – Рені, між селами Підгірне та Карналіївка.

За даними поліції, о 7:30 зіткнулися вантажівка та позашляховик. Попередньо поліцейські встановили, що це сталося через те, що у фури лопнуло колесо та вона виїхала на смугу зустрічного руху.

"Унаслідок ДТП водій позашляховика та троє його пасажирів, серед яких – одна дитина, загинули. Водій вантажівки отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловік залишився на місці події, його перевірили на стан сп’яніння, він - тверезий", - розповіли в управлінні.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод та територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди. Вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за статтею 286 Кримінального кодексу України.

Очевидці повідомляють, що четверо людей загинули від страшенних травм, через які "втрачені руки та ноги". За словами свідків, позашляховик нагадує зараз сплющену консервну банку, вантажівка транспортувала зерно, вона через зіткнення перевернулась.

Загибель відомого фермера-новатора на Одещині

Як повідомляв УНІАН, 25 червня у Білгород-Дністровському районі на 137-му кілометрі автодороги "Одеса - Рені" сталася аварія. Зіткнулися легковой та вантажний автомобілі. Внаслідок події загинув водій 1974 року народження та постраждали три особи: чоловік 1967 року народження, жінка 1978 року народження та дівчина 2004 року народження.

Пізніше стало відомо, що в цій моторошній ДТП загинув відомий фермер-новатор, керівник підприємства "Дунайський аграрій" Роман Дяжук.

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