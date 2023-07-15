Дитину шукали декілька годин.

У селі Городище Київської області трагічно загинув 9-річний хлопчик. Його шукали кілька годин, поки тіло дитини не виявили в річці Рось.

Як повідомляє Поліція Київщини, про зникнення дитини правоохоронцям стало відомо 15 липня о 16:50. Востаннє хлопчика бачили поблизу річки Рось – на березі були знайдені його речі. До пошуків дитини долучилися поліцейські Київщини, працівники ДСНС та небайдужі громадяни.

Згодом у поліції повідомили, що хлопчик загинув.

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"Водолази виявили тіло дитини за 12 метрів від берега. Поліцейські Київщини документують наслідки нещасного випадку", – додали правоохоронці.

Загибель дітей на воді: інші інциденти

8 липня повідомлялося, що на Чернігівщині у річці Десна потонули дві дівчинки. Подруги пішли купатися ще 6 липня, проте перестали виходити на звʼязок. Тіла неповнолітніх підняли на поверхню водолази.

15 червн на Київщині трагічно загинув 10-річний хлопчик. Дитина вирішила переплисти річку, проте не змогла і потонула. Медики і поліцейські майже годину намагалися реанімувати дитину, але марно.

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