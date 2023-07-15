У селі Городище Київської області трагічно загинув 9-річний хлопчик. Його шукали кілька годин, поки тіло дитини не виявили в річці Рось.
Як повідомляє Поліція Київщини, про зникнення дитини правоохоронцям стало відомо 15 липня о 16:50. Востаннє хлопчика бачили поблизу річки Рось – на березі були знайдені його речі. До пошуків дитини долучилися поліцейські Київщини, працівники ДСНС та небайдужі громадяни.
Згодом у поліції повідомили, що хлопчик загинув.
"Водолази виявили тіло дитини за 12 метрів від берега. Поліцейські Київщини документують наслідки нещасного випадку", – додали правоохоронці.
Загибель дітей на воді: інші інциденти
8 липня повідомлялося, що на Чернігівщині у річці Десна потонули дві дівчинки. Подруги пішли купатися ще 6 липня, проте перестали виходити на звʼязок. Тіла неповнолітніх підняли на поверхню водолази.
15 червн на Київщині трагічно загинув 10-річний хлопчик. Дитина вирішила переплисти річку, проте не змогла і потонула. Медики і поліцейські майже годину намагалися реанімувати дитину, але марно.