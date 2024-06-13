Наразі відомо, що внаслідок ракетної атаки поранено 32 людей, 9 загинули.

У Кривому Розі 14 червня оголошено днем жалоби за дев’ятьма загиблими через ракетний удар по місту, якого учора завдала російська армія. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Завтра, 14 червня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок злочинної ворожої ракетної атаки 12 червня", - заявив він.

За інформацією Вілкула, станом на ранок 13 червня відомо, що внаслідок удару загинули 9 людей, 32 поранено, із них – 5 дітей. Аварійно-рятувальна операція на місці ворожої ракетної атаки завершилась вчора ввечері.

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"До лікарень міста було госпіталізовано 13 поранених, з них 5 – у тяжкому стані, 1 – у вкрай тяжкому стані. Усім їм надається вся необхідна допомога, лікарі борються за їх життя", - зазначив голова Ради оборони міста.

Також Вілкул додав, що до ліквідації наслідків ракетної атаки задіяно 12 бригад комунальників.

Ракетна атака на Кривий Ріг 12 червня – що відомо

12 червня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Станом на вечір було відомо про 9 загиблих та 29 постраждалих.

За даними Сил оборони півдня України, ворог завдав точкового ракетного удару з використанням балістичного озброєння. Внаслідок влучання пошкоджено адміністративну будівлю та житловий багатоквартирний будинок.

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