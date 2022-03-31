Своїх грошей порушник закону більше не побачить.

Волинські митники вилучили 320 тисяч доларів США, які громадянин України намагався незаконного вивезти з країни.

Про це повідомляє Державна митна служба України на своїй сторінці у Facebook.

Гроші виявили в жителя Волинської області в пункті пропуску "Ягодин" під час митно-прикордонного контролю.

Дбайливо упаковані та перераховані пачки банкнот водій сховав в різних місцях машини, в аптечці, пакунку особистої гігієни та навіть на своєму тілі під верхнім одягом.

"Валюту вилучили. ЇЇ перерахують на спеціальний рахунок НБУ та використають на потреби Збройних сил України. Відповідно до статті 483 Митного Кодексу України, приховування від митного контролю тягне за собою конфіскацію валюти та штраф у повному обсязі вартості предмета правопорушення. За курсом НБУ на сьогодні це майже 9,5 млн грн", - розповіли у Держмитниці.

Як повідомляв УНІАН, з початку активної фази агресії Росії понад 1700 чоловіків-громадян України призовного віку намагалися незаконно перетнути кордон країни. УНІАН писав, на що готові піти чоловіки, щоб покинути країну.

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