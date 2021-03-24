Одного підлітка він ударив у голову, іншого - в обличчя.

В Івано-Франківську 45-річний чоловік на зупинці громадського транспорту побив двох 14-річних підлітків.

Про це повідомили в Нацполіції Івано-Франківської області.

Інцидент стався ввечері 20 березня.

Відзначається, що підлітки сиділи на зупинці, коли до них підійшов чоловік, почав скандалити та битися. Одного підлітка він ударив у голову, іншого - в обличчя.

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«Через кілька днів поліцейські встановили особу зловмисника та його місцезнаходження... При спілкуванні зі слідчими чоловік свою провину визнав і пояснив, що перебував у нетверезому стані», - повідомили в поліції.

Ведеться досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські або виправні роботи строком до одного року.

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Автор: Катерина Шварц