Смертельна пожежа сталася у торговому центрі на Троєщині.

Сьогодні у Києві під час пожежу ТЦ виявили тіло загиблого чоловіка.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС столиці.

Як зазначається, пожежа виникла у кімнаті охорони, на першому поверсі торговельного центру.

"Між другим та третім поверхами, рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Також вдалося врятувати охоронця закладу, який знаходився на третьому поверсі. За допомогою апарату захисту органів дихання, його було виведено на свіже повітря.

Причини та обставини пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

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Автор: Катерина Лиманська