Чоловік, який вже має судимості, прийшов до кафе з кувалдою, щоб зʼясувати стосунки з людьми, з якими посварився напередодні, але їх у закладі не було.

В Одесі біля одного з кафе по вулиці Мала Арнаутська чоловік розбив кувалдою голову новому знайомому. До цього обидва вживали спиртні напої, але коли вийшли покурити, між ними виник конфлікт.

Як повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області, двоє громадян віком 32-х та 42-х років познайомилися у закладі. Зазначається, що молодший чоловік прийшов до закладу з кувалдою, щоб зʼясувати стосунки з чоловіками, із якими напередодні посварився, але їх там не знайшов.

Коли між новоспеченими знайомими виникла перепалка, молодший за віком чоловік схопив кувалду, завдав іншому декілька ударів по голові. Потерпілого ушпиталили до медичного закладу. Лікарі діагностували відкриту черепно-мозкову травму та перелом кісток черепа.

Відео дня

Правопорушника затримали поліцейські. Вони вилучили знаряддя злочину та скеровують його на експертизу.

"Зловмисник, який вже має судимості за крадіжки та заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості, зізнався у скоєному. За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокурати міста Одеси повідомили фігуранту про підозру в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя в момент заподіяння. Цей злочин кваліфікується за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває", – зазначив начальник відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 В’ячеслав Барба.

Інші інциденти в Одеській області

На Одещині упіймали браконьєрів, які вбили рідкісну червонокнижну рибу – білугу. Вона мала нереститися вже найближчим часом. Врятувати рибу не вдалося – в неї виявили забої внаслідок ударів по голові.

15 липня на Одещині сталася смертельна аварія – там зіткнулися локомотив на евакуатор з іномарками. Попередньо встановлено, що водій евакуатора намагався перетнути залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора.

Вас також можуть зацікавити новини: