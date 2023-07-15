За попередніми даними, водій евакуатора намагався перетнути залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області зіткнулися локомотив та евакуатор, який транспортував іномарку.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, аварія сталася вчора, 14 липня, близько 23.00 на залізничному переїзді у селі Кулевча.

За попередніми даними, 55-річний машиніст маневрового локомотива, зіткнувся із евакуатором, завантаженим автомобілем "Lexus".

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"67-річний водій евакуатора намагався перетнути залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора", - стверджують правоохоронці.

Унаслідок моторошної аварії цей водій та його 62-річний пасажир загинули. Машиніст локомотива не постраждав.

На місці автопригоди працювали слідчо-оперативна група та співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Розпочато провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Призначено низку експертиз.

ДТП на Одещині

Нагадаємо, сьогодні вранці на Одещині у жахливій дорожній аварії загинуло троє дорослих та дитина. Це сталося на трасі Одеса – Рені, між селами Підгірне та Карналіївка. Зіткнулися позашляховик та вантажівка, у якої лопнуло колесо. За попередніми даними, саме це стало причиною, за якою ця фура, що була завантажена зерном, виїхала на зустрічну смугу.

За словами очевидців, люди загинули від страшенних травм, позашляховик сплющило, як консервну банку, вантажівка перевернулась.

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