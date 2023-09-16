Любителю екзотичних страв загрожує до 8 років тюрми.

В Одесі викрили "гурмана", який вкрав та з’їв червоновуху черепаху. Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, подія сталася у багатоквартирному будинку Хаджибейського району обласного центру.

До правоохоронних органів звернулася місцева жителька, яка повідомила, що у неї зникла червоновуха прісноводна черепаха. Під час слідства поліцейські встановили особу, причетну до зникнення тварини, та всі обставини злочину, і вилучили речові докази.

З’ясувалося, черепаху вкрав 40-річний сусід потерпілої.

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"Перебуваючи у спільній з сусідкою веранді, зловмисник побачив у ванночці домашніх улюбленців жінки – двох красновухих американських черепах. Вирішивши приготувати собі екзотичну страву, містянин викрав одну з тварин, кухонним молотком розбив їй панцир, зварив та з’їв", - розповіли у поліції.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у жорстокому поводженні з твариною, яка належать до хребетних, що призвело до її загибелі. Зокрема, дані кримінальні правопорушення кваліфікуються за ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. "Гурману" загрожує до восьми років тюрми.

Довідка УНІАН. Червоновуха черепаха належить до родини прісноводних черепах). Її природний ареал на південному сході США. Червоновухі молоді черепашки народжуються з довжиною панцира близько 3 см. Протягом перших 1,5 років вони здатні вирости до 7,5 см. Потім ріст сповільнюється, і черепаха росте в середньому на 1-1,25 см в рік. Живуть від 20 до 30 років, іноді до 40 років.

Звіряче вбивство собаки в Одесі

В Одесі 11 вересня біля ринку "Черемушки", на очах очевидців, 49-річний чоловік зарізав чужого декоративного песика. За даними поліції, житель міста на вулиці Героїв Крут наніс декілька ударів ножем у шию собаки породи китайська-чубата, який від отриманих поранень помер. Підозрюваного розшукали за місцем мешкання. Свої дії підозрюваний пояснив тим, що пес йому нібито здався хворим та нещасним, тож він вирішив полегшити його муки – зарізав ножем, який постійно носив при собі.

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