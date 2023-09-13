Жертвою став маленький собака породи китайська-чубата.

В Одесі правоохоронці знайшли чоловіка, який 11 вересня біля ринку "Черемушки", на очах очевидців, зарізав чужого декоративного песика.

Як повідомляє регіональний главк Національної поліції, правоохоронці розшукали 49-річного жителя Одеси, який біля ринку, на вулиці Героїв Крут, наніс декілька ударів ножем у шию собаки породи китайська-чубата, який від отриманих поранень помер.

"Власник тварини наразі встановлюється", - стверджують у поліції.

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Зазначається, що слідчі вивчили записи камер відеоспостереження, розміщених в районі скоєння злочину, проаналізували інформацію у соціальних мережах, опитали місцевих жителів, обійшли вулиці та житлові будинки, і врешті встановили фігуранта.

"Чоловіка розшукали за місцем мешкання і вилучили у нього знаряддя злочину, яке буде скеровано на експертизу", - йдеться у повідомленні.

Свої дії підозрюваний пояснив тим, що пес йому здався хворим та нещасним, тож він вирішив полегшити його муки, позбавивши життя ножем, який постійно носив при собі.

Наразі призначено низку експертиз, у тому числі судово-ветеринарну. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у жорстокому поводженні з тваринами (ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України).

Поліцейські оприлюднили відео допиту фігуранта, під час якого він визнає, що зарізав песика своїм складним ножем. Також він визнає, що почув жіночий крик, та після цього просто пішов.

В Одесі чоловік публічно стратив собаку

Нагадаємо, 11 вересня в Одесі на вулиці Героїв Крут, біля ринку, чоловік на очах очевидців наніс декілька ударів ножем в область шиї собаки. Коли перехожі намагалися його зупинити, зловмисник втік.

За словами очевидців, чоловік упіймав чужу собаку і кілька разів перерізав йому горло ножем. Жінки кричали, щоб він припинив, а зловмисник просто витер об себе лезо, сказав, що він хворий, просто кинув собаку та пішов.

На місце події приїхала волонтерка, але допомогти вже нічим не змогла, тварина померла.

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