Двоє приятелів зустрілися на вулиці випадково і посварилися через посуд.

В Одесі місцевий житель зарізав на вулиці приятеля, який не повернув тарілку з-під новорічного холодцю.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що конфлікт між 49-річним фігурантом та його знайомим стався на вулиці Юрія та Івана Лип.

"Під час випадкової зустрічі на вулиці зловмисник кілька разів вдарив 42-річного чоловіка ножем у груди, як тільки-но між ними спалахнув конфлікт. Від отриманих травм потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги", - розповіли у главку.

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Зловмисник з місця злочину зник, але незабаром був затриманий. Одесит розповів, що із загиблим вони дружили сім'ями і часто бували один у одного в гостях. У новорічну ніч фігурант приніс тарілку з холодцем, яку товариш не повернув.

При зустрічі на вищеназваній вулиці обидва чоловіки були п'яні.

"Вони посварилися через дрібницю - посуд, який вбитий не повернув приятелю нібито після новорічної ночі", - уточнили в управлінні.

Затриманий пояснив правоохоронцям, що під час розмови про неповернену тарілку опонент почав проявляти агресію, тому фігурант застосував ніж.

У чоловіка вилучили речові докази, йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує позбавлення волі строком до п'ятнадцяти років.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області 23-річний хлопець зарізав свого батька, який напився і образив його в різдвяну ніч. Хлопцеві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 10 років.

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