Також суд задовольнив цивільний позов матері вбитої дівчини про стягнення з обвинуваченого моральної шкоди у сумі 2 млн грн.

До 13 років позбавлення волі засуджено юнака, який вбив на орендованій квартирі на вул. Ломоносова у Києві 18-річну дівчину.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, Голосіївський районний суд м. Києва оголосив обвинувальний вирок 20-річному чоловіку за вчинення умисного вбивства дівчини.

У прокуратурі нагадали, що злочин стався у липні 2019 року в квартирі, яку дівчина винаймала на вул. Ломоносова у Голосіївському районі столиці.

У ході слідства встановлено, що між молодими людьми, яким було по 18 років на той час "на ґрунті ревнощів виник конфлікт, у ході якого обвинувачений наніс дівчині численні удари ножем в різні частини тіла".

Зазначається, що від отриманих поранень дівчина померла на місці. "Після скоєного молодик, змінивши одяг, покинув місце вчинення злочину та виїхав в місто Полтава, де його невдовзі й затримали"- сказано у повідомленні.

У прокуратурі повідомляють, що під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину частково.

Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив йому покарання у виді 13 років позбавлення волі, а також задовольнив цивільний позов матері вбитої дівчини про стягнення з обвинуваченого моральної шкоди в сумі 2 млн гривень.

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До набуття вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Як повідомляла ТСН, 23 липня у Києві правоохоронці виявили зарізаною у орендованій квартирі 18-річну дівчину. Напередодні батьки Анастасії, які живуть у Полтаві, не змогли дотелефонуватися до доньки. Попросили знайомого навідатись до оселі, яку та винаймала. Двері квартири були відчинені, біля бездиханного тіла дівчини експерти знайшли ніж.

У вбивстві підозрюють хлопця, з яким студентка зустрічалась. Консьєрж розповіла ТСН, що напередодні вдень цей хлопець зайшов до під'їзду, де жила Анастасія, і невдовзі вибіг через чорний хід, перевдягнувшись у інші речі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Дніпрі до 14 років позбавлення волі засудили чоловіка, який вбив знайому через відмову в інтимі. За даними слідства, у січні 2020 року чоловік прийшов до будинку знайомої. Коли вона відмовилася продовжувати з ним інтимні стосунки, він наніс їй ножем смертельний удар у шию.

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