Підозрюваного затримали, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

В Одеській області 23-річний хлопець зарізав свого батька, який напився й образив його у різдвяну ніч.

Про це повідомили в Роздільнянському районному відділі поліції в Одеській області.

"Сталася подія у різдвяну ніч. 46-річний житель Захарівської територіальної громади засидівся у сусідів, а туди прийшов його 23-річний син, щоб забрати батька додому. Але така турбота не сподобалася главі сімейства, і він затіяв сварку. Через грубість батька молодий чоловік знавіснів і побіг додому за ножем", – розповіли в поліції.

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Поліцейські вилучили з місця події знаряддя злочину та інші речові докази. Зловмиснику оголошено підозру за ч. 2 ст. 121 (Нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Його помістили до слідчого ізолятора. Хлопцеві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від семи до 10 років.

На початку січня стало відомо, що в Миколаївській області в одному із сіл 30-річна жінка в будинку культури вдарила ножем у живіт 25-річного п’яного знайомого, оскільки він на дискотеці "проявляв до неї надмірну увагу". Поранений помер, а жінку затримали правоохоронці.

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