Поліція почала розслідування.

В Суворовському районі Одеси 13-річна дівчинка стрибнула з 9-го поверху житлового будинку та загинула.

"Тіло 13-річної місцевої жительки було виявлено сьогодні близько четвертої години вечора біля багатоповерхівки на вулиці Академіка Воробйова. За попередньою інформацією, дівчина стрибнула з загального балкона, розташованого на дев’ятому поверсі будинку", - повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що родина загиблої в поле зору поліції раніше не потрапляла.

Відео дня

Відомості за вказаним фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (навмисне вбивство) з позначкою "самогубство" Кримінального кодексу України.

У соцмережах місцеві жителі повідомляють, що трагедія сталася у житловому комплексі "Одеські традиції".

Самогубства на Одещині

Кілька місяців тому в Одеському районі Одеської області виявлено мертвою 16-річну дівчинку. Однак у цій справі з'явилося друге самогубство.

За даними слідства, за кілька годин повісився чоловік, з яким товаришувала мертва дівчинка. Опікуни були проти дружби дорослого чоловіка та 16-річної дівчини.

Вас також можуть зацікавити новини: