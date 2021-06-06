В Одесі правоохоронець вдарив чоловіка, який оголив перед ним сідниці.
Відео інциденту опублікував Telegram-канал Одеса INFO.
На кадрах двоє чоловіків і жінка розмовляють біля машини з людиною в темній формі, вочевидь, патрульним поліцейським. Потім один з хлопців йде в бік через дорогу, патрульний рушає за ним.
Дійшовши до протилежного боку дороги, чоловік знімає штани та показує поліцейському голий зад. Тоді правоохоронець із силою б'є чоловіка по сідницях ногою, а потім валить на асфальт і продовжує застосовувати силу.
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Подробиці події та причина конфлікту поки невідомі.
За інформацією Telegram-каналу, чоловік, який оголив сідниці - пасажир таксі, а людина в темному - співробітник патрульної поліції.
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