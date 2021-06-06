Правоохоронець вдарив хлопця ногою по сідницях, після чого повалив на землю і продовжив застосовувати силу.

В Одесі правоохоронець вдарив чоловіка, який оголив перед ним сідниці.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал Одеса INFO.

На кадрах двоє чоловіків і жінка розмовляють біля машини з людиною в темній формі, вочевидь, патрульним поліцейським. Потім один з хлопців йде в бік через дорогу, патрульний рушає за ним.

Дійшовши до протилежного боку дороги, чоловік знімає штани та показує поліцейському голий зад. Тоді правоохоронець із силою б'є чоловіка по сідницях ногою, а потім валить на асфальт і продовжує застосовувати силу.

Читайте такожУ Києві чоловік епічно побився з килимом і потрапив на відеоЗа кілька десятків секунд хлопцеві вдається вирватися з рук патрульного і навіть дати здачі. Після сутички чоловік вирішив зняти верхній одяг, оголивши торс.

Подробиці події та причина конфлікту поки невідомі.

За інформацією Telegram-каналу, чоловік, який оголив сідниці - пасажир таксі, а людина в темному - співробітник патрульної поліції.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова