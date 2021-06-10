Збоченець зґвалтував маленьку дівчинку / фото ua.depositphotos.com
В Одесі у селищі Котовського затримали педофіла, який зґвалтував 8-річну дівчинку.
Як пише УСІ з посиланням на джерела в поліції, інцидент стався на вулиці Жоліо-Кюрі.
Злочинцем виявився сусід дівчинки. Він заманив дитину в гараж.
За наявною інформацією, затриманий знайомий із заявницею, яка викликала поліцію.
Читайте такожУ Києві чоловік гвалтував двох неповнолітніх сестер за згодою їхнього батькаПовідомляється, що у своєму гаражі злочинець зняв спідню білизну з дитини та здійснював дії сексуального характеру.
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