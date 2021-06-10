Злочинцем виявився сусід дитини.

В Одесі у селищі Котовського затримали педофіла, який зґвалтував 8-річну дівчинку.

Як пише УСІ з посиланням на джерела в поліції, інцидент стався на вулиці Жоліо-Кюрі.

Злочинцем виявився сусід дівчинки. Він заманив дитину в гараж.

За наявною інформацією, затриманий знайомий із заявницею, яка викликала поліцію.

Читайте такожУ Києві чоловік гвалтував двох неповнолітніх сестер за згодою їхнього батькаПовідомляється, що у своєму гаражі злочинець зняв спідню білизну з дитини та здійснював дії сексуального характеру.

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Автор: Катерина Шварц