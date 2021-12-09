Інцидент стався біля торгового центру. Люди не постраждали.

В Одесі у маршрутки, що перевозила пасажирів, під час руху відпало колесо.

Про це журналістам повідомили в Управлінні патрульної поліції в Одеській області.

Зазначається, що інцидент стався на проспекті Небесної сотні.

"Під час руху по проспекту у транспортного засобу відпало колесо", - повідомили в управлінні.

Читайте такожВ Києві у забитої людьми маршрутки на ходу відвалилося колесо (фото)На місце події прибули співробітники відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції. Вони з'ясували, що в ДТП ніхто не постраждав.

На водія маршрутного автобуса інспектори склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 121 (порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів) КУпАП.

Поліцейські також поінформували про подію автопідприємство, що здійснює перевезення пасажирів на маршруті, для вжиття необхідних заходів.

У соціальних мережах очевидці повідомили, що ДТП сталася біля ТРЦ "Сіті-центр". Колесо відпало у мікроавтобуса, що прямував за маршрутом Одеса-Чорноморськ.

Як повідомляв УНІАН, на трасі Одеса - Рені на ходу спалахнула маршрутка з пасажирами. В салоні мікроавтобуса були вісім пасажирів та водій - усі вони встигли вискочити з охопленої полум’ям маршрутки.

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Автор: Лариса Козова