В Одесі у маршрутки, що перевозила пасажирів, під час руху відпало колесо.
Про це журналістам повідомили в Управлінні патрульної поліції в Одеській області.
Зазначається, що інцидент стався на проспекті Небесної сотні.
"Під час руху по проспекту у транспортного засобу відпало колесо", - повідомили в управлінні.
Читайте такожВ Києві у забитої людьми маршрутки на ходу відвалилося колесо (фото)На місце події прибули співробітники відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції. Вони з'ясували, що в ДТП ніхто не постраждав.
На водія маршрутного автобуса інспектори склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 121 (порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів) КУпАП.
Поліцейські також поінформували про подію автопідприємство, що здійснює перевезення пасажирів на маршруті, для вжиття необхідних заходів.
У соціальних мережах очевидці повідомили, що ДТП сталася біля ТРЦ "Сіті-центр". Колесо відпало у мікроавтобуса, що прямував за маршрутом Одеса-Чорноморськ.
Як повідомляв УНІАН, на трасі Одеса - Рені на ходу спалахнула маршрутка з пасажирами. В салоні мікроавтобуса були вісім пасажирів та водій - усі вони встигли вискочити з охопленої полум’ям маршрутки.