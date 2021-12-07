Вода буквально лилася на голови пасажирів автобуса.

Пасажирів однієї з маршруток Києва буквально залило дощем. Автобус нібито курсує за маршрутом № 507.

Відповідне відео оприлюднили в Telegram-каналі Типовий Київ.

На оприлюднених кадрах можна побачити, як вода тече на сидіння автобуса та голови людей через дірки в даху. При цьому на сидіннях й підлозі навіть утворилися калюжі.

Читайте також"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди до Польщі"На відео ви можете побачити, що ціни на проїзд підіймають не дарма. Це диво прямо зараз курсує за маршрутом №507", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що автобуси маршруту №507 курсують від залізничного вокзалу "Південний" до музею просто неба "Пирогово". Вартість проїзду становить вісім гривень.

Підвищення проїзду в Києві: що відомо

16 листопада на сайті київської влади з'явилася інформація про підвищення з початку 2022 року тарифів на проїзд у громадському транспорті.

Повідомлялося, що одна поїздка в комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної карти "Муніципальна карта "карта киянина" вартість поїздки складе 12 грн.

Читайте такожВорота для фур: журналісти показали, як провалилося ноу-хау по боротьбі з перевантаженими авто (відео)Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки в комунальному транспорті складе від 15 до 20 грн - 15 грн при покупці 50 поїздок, 20 грн - при покупці 1-9 поїздок.

17 листопада мер Києва Віталій Кличко заявив, що питання про перегляд тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону не розглядатиметься.

Голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко запевняє, що з 1 січня 2022 року вартість проїзду в столичних маршрутках залишиться незмінний.

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Автор: Анастасія Горбачова