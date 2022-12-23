Одесити публічно у громадських місцях закликали людей підтримати владу країни-агресора.

В Одесі поліцейські викрили ще двох пропагандистів "руського миру".

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, одесити віком 35-ти та 44-х років публічно у громадських місцях закликали людей підтримати владу країни-агресора, називали війну в Україні "визвольною операцією".

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"Молодший за віком чоловік називав Крим територією Російської Федерації та вихваляв кремлівського диктатора, а старший – запевняв, що після настання в нашій державі "російського миру" покращиться рівень життя", - йдеться у повідомленні.

Зловмисникам – жителям Малиновського та Суворовського районів міста – повідомили про підозру в колабораціонізмі (ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Колаборанти і зрадники в Одесі

В Одесі повідомили про підозру у колабораційній діяльності двом чоловікам, які проводили антиукраїнську пропаганду в крамницях. Чоловіки віком 34-х та 50-ти років публічно у місцях масового скупчення людей закликали підтримати владу та збройні сили Російської Федерації.

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