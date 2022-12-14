В Одесі повідомили про підозру у колабораційній діяльності двом чоловікам, які проводили антиукраїнську пропаганду в крамницях. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Зазначається, що місцеві чоловіки віком 34-х та 50-ти років публічно у місцях масового скупчення людей закликали підтримати владу та збройні сили Російської Федерації. Зокрема, зловмисники проводили антиукраїнську пропаганду в крамницях на території Малиновського і Київського районів міста.
"Правоохоронці встановили, що один з чоловіків захоплювався "кремлівським режимом", називав війну в Україні визвольною спецоперацією та закликав визнати українську державу й РФ одним цілим. А от інший возвеличував "вождя" країни-агресора та одного з радянських диктаторів, переконуючи, що лише вони здатні "навести порядок", - йдеться у повідомленні.
Чоловікам було повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, що передбачено ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.
Колаборанти в Україні
Як повідомляв УНІАН, кільа днів тому на Херсонщині затримали трьох колаборантів, які погрожували розстрілом за відмову голосувати на псевдореферендумі.
На Чернігівщині судитимуть жінку, яка передавала росіянам інформацію про переміщення і розташування підрозділів Збройних Сил України.
А 22-річний мешканець Краматорська отримав покарання у вигляді 14 років за ґратами з конфіскацією майна. Чоловік фотографував українські військові об'єкти і надсилав світлини російським кураторам.