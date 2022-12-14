Колаборантам повідомили про підозру.

В Одесі повідомили про підозру у колабораційній діяльності двом чоловікам, які проводили антиукраїнську пропаганду в крамницях. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що місцеві чоловіки віком 34-х та 50-ти років публічно у місцях масового скупчення людей закликали підтримати владу та збройні сили Російської Федерації. Зокрема, зловмисники проводили антиукраїнську пропаганду в крамницях на території Малиновського і Київського районів міста.

"Правоохоронці встановили, що один з чоловіків захоплювався "кремлівським режимом", називав війну в Україні визвольною спецоперацією та закликав визнати українську державу й РФ одним цілим. А от інший возвеличував "вождя" країни-агресора та одного з радянських диктаторів, переконуючи, що лише вони здатні "навести порядок", - йдеться у повідомленні.

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Чоловікам було повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, що передбачено ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Колаборанти в Україні

Як повідомляв УНІАН, кільа днів тому на Херсонщині затримали трьох колаборантів, які погрожували розстрілом за відмову голосувати на псевдореферендумі.

На Чернігівщині судитимуть жінку, яка передавала росіянам інформацію про переміщення і розташування підрозділів Збройних Сил України.

А 22-річний мешканець Краматорська отримав покарання у вигляді 14 років за ґратами з конфіскацією майна. Чоловік фотографував українські військові об'єкти і надсилав світлини російським кураторам.

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