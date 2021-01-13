В Одесі правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування 26 дитсадків, суду та прокуратури.
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Як повідомили журналістам у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, інформація про вибухівку надійшла сьогодні на електронну адресу поліції.
Зокрема, анонім повідомив про замінування 26 дитячих садків у всіх районах міста (Приморському, Малиновському та Суворовському), а також - Малиновського районного суду Одеси та будівлі Одеської обласної прокуратури, розташованої в історичному центрі.
На всі об'єкти направлено вибухотехніків, кінологів та слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції.
У прес-службі Малиновського суду підтвердили, що з будівлі евакуйовано співробітників та відвідувачів.
«Під час проведення оперативно-слідчих дій групою фахівців-вибухотехніків не рекомендується до 14:30 заходити до будівлі суду», - повідомили в прес-службі.
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