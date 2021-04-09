У дитини опіки стегна та сідниць.

В Одесі поліція почала розслідування стосовно жінки, яка вдарила доньку розпеченою сковородою.

Читайте такожСестра побила палицею: подробиці смерті 9-річного хлопчика на КіровоградщиніЯк повідомили в Головному управлінні Нацполіціі в Одеській області, вчора, 7 квітня, пізно ввечері під час конфлікту 10-річну дівчинку гарячою сковорідкою вдарила її мати.

Інцидент стався за місцем проживання сім'ї, про що в поліцію повідомив батько дитини.

Постраждалій діагностували опіки стегна і сідниць I-II ступеня. Дівчинці надали необхідну медичну допомогу, зараз вона проходить лікування амбулаторно.

Відомості за даним фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. В рамках розпочатого провадження призначено судово-медичну експертизу, яка встановить ступінь тяжкості завданих дівчинці тілесних ушкоджень.

Як наголошується, щодо жінки працівники ювенальної превенції вже складали адміністративні протоколи за неналежне виконання батьківських обов'язків і вчинення домашнього насильства по відношенню до доньки.

Про вчорашній випадок поліцейські повідомили службу у справах дітей для взяття сім'ї на контроль.

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Автор: Лариса Козова