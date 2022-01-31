В Одесі затримали 55-річну жінку, яка намагалася пограбувати кіоск.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, злочин скоєно наприкінці минулого тижня в центрі міста, на вул. Новосельського.
"Пошкодивши вітринне скло кіоску, зловмисниця стала погрожувати 63-річній продавчині револьвером і вимагати віддати виручку, а коли зрозуміла, що грошей у касі немає, почала втікати", - йдеться у повідомленні.
Через кілька кварталів підозрювану затримали працівники батальйону поліції особливого призначення, яким про те, що трапилося повідомила потерпіла. Зловмисницю передали слідчим територіального підрозділу поліції.
Фігурантку помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їй інкримінують розбій (ч.1 ст. 187 Кримінального кодексу України). Жінці загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Вилучену зброю скерували на експертизу.
Як повідомляв УНІАН, у Запорізькій області поліцейські затримали чоловіка, який вкрав в Одесі з офісу рекламного агентства 150 тисяч гривень.