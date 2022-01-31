Грабіжницю затримали працівники батальйону поліції особливого призначення.

В Одесі затримали 55-річну жінку, яка намагалася пограбувати кіоск.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, злочин скоєно наприкінці минулого тижня в центрі міста, на вул. Новосельського.

"Пошкодивши вітринне скло кіоску, зловмисниця стала погрожувати 63-річній продавчині револьвером і вимагати віддати виручку, а коли зрозуміла, що грошей у касі немає, почала втікати", - йдеться у повідомленні.

Через кілька кварталів підозрювану затримали працівники батальйону поліції особливого призначення, яким про те, що трапилося повідомила потерпіла. Зловмисницю передали слідчим територіального підрозділу поліції.