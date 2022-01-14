Зловмисник, погрожуючи ножем, відібрав смартфон, гроші, банківські картки та золоті прикраси.

В Одесі іноземець познайомився з жінкою в соціальних мережах, виманив на прогулянку та пограбував.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що після спілкування в Інтернеті, зловмисник запросив жінку на прогулянку в центр міста – до Воронцовської колонади, де, погрожуючи ножем, відібрав смартфон, гроші, банківські картки та золоті прикраси.

Читайте такожВ Одесі чоловік підпалив авто екс-коханої через помсту (фото)Оговтавшись від шоку, 44-річна потерпіла заявила про те, що трапилося до правоохоронних органів. Оперативники швидко затримали зловмисника в розташованому поруч Стамбульському парку і вилучили у нього частину речей одеситки. Місце знаходження решти викраденого майна, яке чоловік встиг збути, встановлюється.

Дії фігуранта – 43-річного громадянина сусідньої держави – кваліфікували за ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Одесі оголена жінка забарикадувалася в чужій квартирі. Інцидент стався в житловому комплексі "Гагарін Плаза". Щоб вивести жінку з приміщення довелося викликати поліцію.

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