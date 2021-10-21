Зловмисник скоїв злочин минулого тижня, а потім його затримали в Запорізькій області, поділилися в поліції.

У Запорізькій області поліцейські затримали чоловіка, який вкрав в Одесі з офісу рекламного агентства 150 тисяч гривень.

Зловмисник потрапив до приміщення фірми, розташованої на вулиці Бугаївській, минулого тижня через протипожежний люк, повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

"Дочекавшись, коли працівники офісу розійдуться після роботи по домівках, зловмисник заліз на дах будівлі і, пошкодивши протипожежний люк, проник в приміщення. У конференц-залі він знайшов планшет і смартфон, а в кабінеті директора розпиляв сейф і забрав звідти близько 150 тис. грн в іноземній валюті", – сказано у повідомленні.

З місця злочину 47-річний житель Березівського району Одеської області зник на власному автомобілі. Оперативники затримали його через кілька днів у Запорізькій області. На той час зловмисник мав при собі вже тільки частину викрадених коштів.

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За крадіжку, поєднану з проникненням у приміщення, правопорушнику загрожує до шести років позбавлення волі.

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Автор: Лариса Козова