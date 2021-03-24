Сьогодні в Березівському районі Одеської області на узбіччі автодороги Київ-Одеса знайшли загиблого чоловіка.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, на тілі загиблого - тілесні ушкодження, характерні для отриманих унаслідок ДТП, поруч знайшли уламки автомобіля.
Зазначається, що встановлено особу загиблого - це 55-річний житель Ширяївської ОТГ. На місці працюють співробітники слідчо-оперативної групи, які з'ясовують всі обставини події та причетних до нього людей.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Поліція просить відгукнутися свідків або очевидців НП.
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