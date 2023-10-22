Представник закладу заявив, що пісню нібито замовив український військовий.

У місті Олександрія Кіровоградської області один із кафе-барів влаштував вечірку під російські пісні. Гості закладу веселилися під пісню "Калинка-малинка".

Відео з дискотеки з'явилося у мережі та спровокувало скандал. Адміністрації закладу довелося вибачатися, але за розслідування взялася поліція.

На кадрах видно і чутно, як відвідувачі кафе-бару танцюють під музику країни-агресора. Коментатори у мережі обурилися, чому це відбувається на другому році великої війни.

Адміністратор кафе-бару Іяд у коментарі "Суспільному" заявив, ніби діджей сказав, що російську пісню "замовив військовий".

"Він підійшов до нього і сказав, що у брата день народження, хоче зробити своєрідний йому подарунок. Діджей не хотів відмовляти військовому. Коли я почув, що лунає російська пісня, то підбіг і вимкнув її", – виправдовується адміністратор.

Він також додав, мовляв, російська пісня "навіть не лунала до кінця" і "більше такого не трапиться". З діджеєм провели бесіду щодо цього інциденту. Тепер у закладі нібито лунатимуть тільки закордонні та українські пісні.

Речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко повідомила, що поліціянти зареєстрували цей інцидент 20 жовтня. Він відбувся не під час комендантської години.

"За фактом публічної трансляції російськомовного контенту поліція проводить перевірку. За її результатами матеріали направлять уповноваженому з захисту державної мови", – сказала Бевзенко.

Як можуть покарати заклад

19 червня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, що забороняє використання російської музики в медіапросторі та громадських місцях. За порушення його норм передбачено штраф: 3400-8500 гривень для фізичних осіб (за повторне – 8500-11 900 грн), і 65-323 тис. грн – для юросіб.

Вас також можуть зацікавити новини: