В аварії постраждали десятки людей.

В Угорщині недалеко від Будапешта сталася масштабна дорожня аварія за участю 42 автомобілів. Про це повідомляє прес-служба угорської поліції.

"11 березня 2023 року близько 14:25 на 26-му кілометрі траси М1 на виїзді зі столиці зіткнулися п'ять вантажних і 37 легкових автомобілів", - йдеться в повідомленні.

В результаті аварії згоріли 19 автомобілів. За попередньою інформацією, постраждали 36 осіб, серед них 13 отримали важкі поранення, а ще один – травми, небезпечні для життя.

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Про причини ДТП нічого не повідомляється.

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