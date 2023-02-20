Причину та інші деталі смертельної аварії встановлюють правоохоронці.

У понеділок, 20 лютого 2023 року, в районі с. Нижні Ворота Мукачівського району сталася моторошна ДТП. На трасі Київ – Чоп мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з вантажівкою Renault.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, внаслідок аварії загинули четверо людей, серед них – дитина. Ще один чоловік отримав політравми.

"Сьогодні об 11:58 до ДСНС Закарпаття повідомили про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автошляху міжнародного значення Київ – Чоп. Там, за поки невстановленої причини, мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з вантажівкою Renault. Для ліквідації наслідків ДТП до місця було направлене чергове відділення державного пожежно-рятувального поста с. Нижні Ворота", – йдеться у повідомленні.

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Рятувальники допомогли травмованому водієві вантажівки вибратися з кабіни та передали його під опіку медиків екстреної медичної допомоги. Після цього надзвичайники деблокували тіла загиблих із мікроавтобуса. Причину та інші деталі смертельної аварії встановлюють правоохоронці.

ДТП в Україні: останні новини

В Тернопільській області троє людей загинули і ще троє дістали поранення внаслідок ДТП з пасажирським автобусом. На момент аварії в автобусі перебували 39 людей, зокрема дитина.

12 лютого у Львівській області внаслідок ДТП загинуло четверо людей. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Audi Q5", 28-річний мешканець Самбірського району, не впорався з керуванням транспортним засобом. Автівка влетіла в стіну будинку.

Наприкінці січня у Полтавській області пасажирський автобус врізався у фуру. Загинули три людини, 8 отримали поранення.

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