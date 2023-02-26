У автобусах перебували 12 громадян України.

Сьогодні, 26 лютого, о 04:00 в Польщі на трасі А4 в районі міста Заблотка на смузі руху в бік прикордонного переходу в Корчові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автобусів.

Як повідомляє rmf24.pl, в автобусах перебували 12 громадян України.

Внаслідок зіткнення один з автобусів перекинувся на бік. 5 жінок опинилися в лікарнях Перемиля та Ярослава.

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"За попередніми даними, водій Renault Master врізався в задню частину Mercedes Sprinter, що йшов попереду, в результаті чого Mercedes врізався в огорожу і перекинувся. П'ять пасажирок обох автомобілів доставлені в лікарні", - повідомили в поліції.

Поліція встановила, що обидва водії перебували в стані алкогольного сп'яніння.

ДТП з українцями в Польщі

7 березня 2021 року в Польщі рейсовий автобус з українцями потрапив у смертельну ДТП. У салоні було 57 осіб. П'ятеро пасажирів загинули.

22 березня 2021 року в Польщі автобус з українцями врізався в огорожу і вилетів на узбіччя. Одна людина загинула, п'ятеро отримали травми.

14 жовтня 2021 року в Польщі автобус з громадянами України потрапив у ДТП. Пасажирський автобус в'їхав у кузов вантажівки біля села Магнушовіце (громада Немодлин). Внаслідок аварії постраждали п'ятеро наших земляків.

24 липня 2021 року українці потрапили в ДТП у Польщі. В їх автобус влетів п'яний водій. Постраждали 10 осіб.

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