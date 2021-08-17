Громадянин підробив військовий квиток про нібито його належність до офіцерського складу Збройних Сил України.

Офіс Генерального прокурора вперше в Україні скерував до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом вчинення піратства, а також підроблення офіційного документа та його використання.

Згідно з повідомленням прес-служби, розслідуванням встановлено, що у липні 2020 року громадянин України з метою одержання 500 тис. доларів США у нейтральних водах західної частини Індійського океану, використавши неозброєне судно іноземної охоронної компанії, захопив інше морське судно під прапором Маршалових островів.

Також він пограбував екіпаж, погрожуючи насильством та застосуванням вогнепальної зброї. Після одержання матеріальної винагороди він розблокував роботу судна та покинув його.

Крім того, громадянин з метою вчинення цього злочину та працевлаштування в іноземну охоронну компанію підробив військовий квиток про нібито його належність до офіцерського складу Збройних Сил України.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління СБУ, справа розслідувалася по ч. 1 ст. 446, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Підтримання публічного обвинувачення забезпечуватиметься прокурорами Офісу Генерального прокурора.

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Автор: Лариса Бекета