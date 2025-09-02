Чоловіка доставили до будівлі суду, який обиратиме йому міру запобіжного заходу.

У мережі вперше показали обличчя підозрюваного у вбивстві українського політика, народного депутата та ексголови Верховної Ради Андрія Парубія.

У вівторок, 2 вересня, підозрюваного у вбивстві Парубія доставили в суд для обрання міри запобіжного заходу. На кадрах, опублікованих Telegram-пабліками, видно, що підозрюваного доставили в суд під вартою у кайданках.

Чоловік зайшов у будівлю суду, не даючи жодних коментарів журналістам. Також у мережі з'явилося перше фото підозрюваного.

Нагадаємо, що о 13:00 суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному.

Вбивство Андрія Парубія – деталі

Нагадаємо, що 30 серпня у Львові застрелили народного депутата від фракції "Європейська солідарність", колишнього спікера Верховної Ради та провідника Майдану Андрія Парубія.

Згодом правоохоронці затримали на Хмельниччині 52-річного львів’янина. Затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.

Підозрюваний зізнався у скоєному і підтвердив контакти з РФ. Повідомляється, що росіяни вийшли на виконавця, коли той намагався знайти зниклого безвісти сина-військового.

Вас також можуть зацікавити новини: