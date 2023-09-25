На причетність до злочину перевірили близько 600 людей.

У Дніпропетровській області затримали чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчини у П'ятихатках.

Як повідомляють у поліції Дніпропетровщини, злочин стався ще 4 вересня, близько опівночі. Матір дівчини повідомила поліцейським, що втратила з нею зв'язок. Близько 2:53 тіло дівчинки знайшли в хащах біля одного із будинків, на ньому були ознаки зґвалтування та насильницької смерті.

Під час розслідування поліцейські опитали майже всіх жителів, вивчили записи камер відеоспостереження, оглянули понад тисячі автомобілів та перевірили на причетність до злочину близько 600 людей.

23 вересня вони "вийшли" на підозрюваного - 46-річного раніше судимого місцевого жителя. Його затримали за результатами судмедекспертиз.

Наступного дня чоловікові повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого п. 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вбивство дитини на Дніпропетровщині: що відомо

Нагадаємо, на початку вересня у поліції повідомили, що у місті в кущах виявили тіло 16-річної дівчини. Було розпочато розслідування за п. 10 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством) Кримінального кодексу України.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що вбитою виявилась школярка, яка навчалася у 11 класі. Вона була єдиною дитиною в сім'ї.

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