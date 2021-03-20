Підозрюваного затримали, розпочато кримінальне провадження.

У селищі Райгородок на Донеччині нетверезий син вбив матір через те, що вона вимагала від нього влаштуватися на роботу.

Читайте такожУ Харкові чоловік забив до смерті власну мамуПро це повідомляє поліція Донецької області.

Зазначається, що до поліції звернувся сусід вбитої.

За вказаною ним адресою правоохоронці виявили тіло 58-річної жінки та сліди крові у кімнаті та встановили, що до злочину причетний син загиблої, який мешкав у цьому ж будинку.

«32-річний чоловік повідомив, що конфлікт розпочався через те, що мати вимагала знайти роботу. За це зловмисник завдав їй удари кулаками та сокирою по голові, залишивши лежати на підлозі», - гвоориться у повідомленні.

Підозрюваного затримали, розпочато кримінальне провадження.

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Автор: Катерина Шварц