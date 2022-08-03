Россошанський своєї вини не визнав, однак суд дійшов висновку, що беззаперечно доведена винуватість Россошанського у вчиненні умисного вбивства Ноздровської із особливою жорстокістю.

Суд визнав Юрія Россошанського винним у вбивстві наприкінці 2017 року правозахисниці Ірини Ноздровської та засудив його до 15 років ув'язнення.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалив суд присяжних Шевченківського районного суду Києва.

Під час допиту на попередніх засіданнях Россошанський своєї вини не визнав, але, на думку суду, його попередні свідчення та покази свідків свідчать про винуватість.

"Даючи оцінку доказам..., суд доходить висновку, що... беззаперечно доведені вчинення та винуватість обвинуваченого Россошанського у вчиненні умисного вбивства Ноздровської із особливою жорстокістю...", - зазначив суддя, що головує у справі.

Так, Россошанський наніс Ноздровській кілька ножових поранень в область шиї, відтягнув її тіло до річки, роздяг та покинув там, а згодом спалив речі правозахисниці.

Водночас, версія Россошанського про те, що дати покази про власну винуватість після затримання його змусили правоохоронці, не підтвердилася.

Також суд не знайшов обставин, що пом'якшують покарання, однак обставиною, що його обтяжує, визнав вчинення злочину у стані алкогольного сп'яніння.

"...Визнати винним обвинуваченого Россошанського у вчиненні злочину, передбаченого п.4 ч.2 ст.115 ККУ, за якою призначити йому покарання вигляді 15 років позбавлення волі. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили залишити без змін", - йдеться у вироку.

Строк відбування покарання рахуватимуть з моменту фактичного затримання Россошанського - з 8 січня 2018 року.

Також суд ухвалив стягнути з Россошанського на користь потерпілих 4 млн грн.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

Вбивство Ірини Ноздровської - що відомо

1 січня 2018 року тіло 38-річної Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня 2017 року, виявили у місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку у вересні 2015 року збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородської райсуду Дмитро Россошанський.

8 січня 2018 року за підозрою у вбивстві Ноздровської затримали батька Дмитра Россошанського - Юрія Россошанського. У серпні справу проти Юрія Россошанського було направлено до суду. Справу розглядає суд присяжних.

Однак батьки та донька правозахисниці переконані, що Россошанський не сам вбивав Ноздровську, і що до вбивства причетні інші люди.

1 вересня 2020 року Шевченківський райсуд Києва досліджував матеріали негласних слідчих дій у справі про вбивство Ноздровської. Зокрема, в суді були заслухані записи розмови Россошанського з Андрієм Нєбитовим, який на той час очолював відділ кримінальної поліції Київщини. Згідно з цими записами, Россошанський домовився з поліцією про те, що його дії будуть кваліфікуватися як вбивство в стані афекту. Россошанський особисто подякував Нєбитову за цю домовленість. В ході судового засідання адвокат Россошанського Олексій Цибенко заявив, що ці матеріали НСРД є недопустимими, оскільки нібито немає судового дозволу на проведення Нєбитовим НСРД з Россошанським у СІЗО.

Була досліджена й експертиза, яка не підтвердила те, що в момент вбивства Ноздровської Россошанський перебував у стані афекту.

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