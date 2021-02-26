Хлопцю загрожує від 7 до 10 років в'язниці.

У Львові 15-річний юнак побив безпритульну жінку. Від отриманих травм вона померла.

Про це розповіли у відділі комунікації поліції Львівської області.

Читайте такожУ Києві троє чоловіків били й катували безпритульних людей заради забавиТіло жінки знайшли 19 лютого в покинутій будівлі на вулиці Бойківській. Правоохоронці з'ясували, що це 44-річна мешканка Львова, яка не мала постійного місця проживання: вона жила в цій же будівлі.

Експертиза показала, що жінка померла від ударів у голову. Поліція розшукала причетного до її смерті 15-річного львів'янина.

За інформацією слідства, у ніч з 13 на 14 лютого хлопець жорстоко побив безпритульну. Спочатку бив ногами та руками по всьому тілу, а потім продовжив бити дерев'яною ніжкою від стільця. Безпритульна невдовзі померла від отриманих тілесних ушкоджень.

Слідчі повідомили неповнолітньому про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Хлопцю загрожує від 7 до 10 років в'язниці.

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Автор: Катерина Комолова