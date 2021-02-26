У Львові 15-річний юнак побив безпритульну жінку. Від отриманих травм вона померла.
Про це розповіли у відділі комунікації поліції Львівської області.
Читайте такожУ Києві троє чоловіків били й катували безпритульних людей заради забавиТіло жінки знайшли 19 лютого в покинутій будівлі на вулиці Бойківській. Правоохоронці з'ясували, що це 44-річна мешканка Львова, яка не мала постійного місця проживання: вона жила в цій же будівлі.
Експертиза показала, що жінка померла від ударів у голову. Поліція розшукала причетного до її смерті 15-річного львів'янина.
За інформацією слідства, у ніч з 13 на 14 лютого хлопець жорстоко побив безпритульну. Спочатку бив ногами та руками по всьому тілу, а потім продовжив бити дерев'яною ніжкою від стільця. Безпритульна невдовзі померла від отриманих тілесних ушкоджень.
Слідчі повідомили неповнолітньому про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Хлопцю загрожує від 7 до 10 років в'язниці.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Миколаєві хулігани кинули з вікна багатоповерхівки пляшку і потрапили в жінку з дитиною
- В Одесі в пункт обігріву увірвалися зловмисники і побили безпритульних
- В шкільній котельні на Одещині виявили двох мертвих кочегарів
- У Львові крадій намагався сховатися від поліції, закопавшись у снігу (фото)
- У Львові на жінку з даху впала снігова брила: її госпіталізували зі струсом мозку
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram