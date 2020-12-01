Вбивцею виявився 43-річний чоловік, який раніше проживав з невісткою пенсіонерки.

Чоловік у Кривому Розі жорстоко вбив пенсіонерку заради грошей.

Про це повідомив Департамент карного розшуку в Telegram-каналі.

До поліції звернувся чоловік загиблої, який знайшов тіло 74-річної пенсіонерки без ознак життя. Правоохоронці, які прибули на місце, оглянули тіло і виявили на ньому 32 ножових поранення.

В ході розслідування з'ясувалося, що зловмисник зарізав жінку і забрав у неї 2 тисячі гривень і банківську карту, після чого попрямував до Дніпра, а звідти сів на автобус до Харкова. Правоохоронці спіймали чоловіка вже при виході з транспорту.

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Вбивцею виявився 43-річний чоловік, який раніше проживав з невісткою пенсіонерки. Крім того, він вже був судимий за подібні злочини.

Зловмисник у всьому зізнався і розповів, що крім готівки зняв ще 6 тисяч гривень з карти вбитої на автовокзалі в Дніпрі.

Дії фігуранта кваліфікували за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці мають намір перекваліфікувати інцидент у вбивство з корисливих мотивів.

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Автор: УНІАН