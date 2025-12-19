Путін продовжує наполягати, що армія РФ контролює Куп'янськ.

Російський диктатор Володимир Путін на пресконференції нафантазував начебто надзвичайні успіхи російської армії на лінії фронту, і заявив про плани продовжити наступ, зокрема, в напрямку Слов'янська.

Так, за його заявами, армія РФ нібито вже захопила Сіверськ, і також "скоро захопить" Лиман.

Звідти, за його словами, відкривається шлях на Слов'янськ, і російські війська продовжать просування з метою захоплення міста.

Бункерний президент також продовжує наполягати, що армія РФ контролює Куп'янськ і половину Гуляйполя, а також повністю оточила Мирноград і тримає під контролем половину міста.

При цьому Путін спробував виправдатися за заяви про "взяття Куп'янська", відповідаючи на запитання про відеозвернення президента України Володимира Зеленського записане з Куп'янська 12 грудня. Спочатку він заявив, що це нібито "фейк". Далі Путін сказав, що Зеленський - "хороший артист", а стела нібито "розташована за кілометр від міста", а до самого міста Зеленський не заїхав. Однак Путін "зручно" забув, що сам до лінії активних бойових дій не наближається.

При цьому Путін заявив, що зараз підійти до Куп'янська просто неможливо через бойові дії і дрони, а завершення "бойової роботи" РФ - "тільки питання часу".

Раніше Зеленський зазначив, що брехня Путіна про захоплення Куп'янська, яка викрилася, сильно вплинула на американців. Наразі в Куп'янську заблоковані ворожі підрозділи чисельністю 150-200 окупантів, усі логістичні шляхи ворога перерізані.

Тим часом старший лейтенант та експерт аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник прогнозує, що наступного року почнеться битва за Слов'янськ і Краматорськ, адже росіяни хочуть захопити весь Донбас.

