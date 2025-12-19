Диктатор заявив, нібито не бачить готовності України до миру.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія хоче завершити війну в Україні "мирними засобами" на основі тих принципів, які він виклав у червні минулого року в Міністерстві закордонних справ РФ. Про це він повідомив, виступаючи на "Підсумках року". Його заяви цитують російські ЗМІ.

"Поки ми справді не бачимо готовності України до миру. Пам'ятаємо, з чого все почалося. Почалося з "держперевороту" в Україні у 2014 році, з обману з приводу вирішення всіх проблем мирним шляхом за результатами мінських угод... І зараз відмовляються (Україна, - ред.) від завершення цього конфлікту мирними засобами", - сказав він.

Відночас, за його словами, він знає про сигнали з боку Києва "про те, що вони готові вести якийсь діалог".

"Ми також готові і хочемо завершити цей конфлікт мирними засобами на основі тих принципів, які були викладені мною у червні минулого року в Міністерстві закордонних справ РФ, при усуненні першопричин, які призвели до цієї кризи", - додав Путін.

Нагадаємо, тоді кремлівський правитель заявив, що Росія припинить вогонь і піде на переговори, якщо Україна повністю відмовиться від Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Інші заяви Путіна

У своєму виступі також Путін нафантазував успіхи РФ на фронті. За його заявами, армія РФ нібито вже захопила Сіверськ і також "скоро захопить" Лиман.

Звідти, за його словами, відкривається шлях на Слов'янськ, і російські війська продовжать просування з метою захоплення міста.

Бункерний президент також продовжує наполягати, що армія РФ контролює Куп'янськ і половину Гуляйполя, а також повністю оточила Мирноград і тримає під контролем половину міста.

17 грудня Путін зробив різкі заяви про війну та переговори. Зокрема, він сказав, що Росія не відступить від своєї місії зі "звільнення своїх історичних земель", і припустив, що "європейські підсвінки", які підтримують Київ, зрештою втратять владу. Його промова продемонструвала відсутність готовності до компромісів щодо цілей вторгнення в Україну.

