У листопаді вітчизняний автопарк поповнили понад 5,3 тисячі автомобілів з дизельними двигунами (на 2% більше, ніж торік).
За інформацією "УкрАвтопром", із загальної кількості 1,4 тисячі одиниць були новими (-8%), тоді як решта 3,9 тисячі одиниць – вживаними, ввезеними з-за кордону (+5%).
Серед нових дизельних легковиків на першому місці опинився компактний кросовер-позашляховик Renault Duster, який традиційно користується величезним попитом в Україні.
ТОП-5 найпопулярніших нових дизельних авто:
- Renault Duster – 251 одиниця;
- Toyota Land Cruiser Prado – 218;
- Fiat Titano – 151;
- Volkswagen Touareg – 149;
- Volkswagen Tiguan – 99.
Якщо казати про імпортовані вживані дизельні авто, то тут лідером виступає Renault Mégane. Дуже близько до нього знаходиться компактний кросовер Nissan Qashqai, а третє місце посідає народна Škoda Octavia.
ТОП-5 найпопулярніших імпортованих вживаних моделей:
- Renault Mégane – 296 одиниць;
- Nissan Qashqai – 291;
- Škoda Octavia – 236;
- Volkswagen Passat – 222;
- Hyundai Santa Fe – 156.
Авторинок України – останні новини
У листопаді автопарк нашої країни поповнили майже 12,5 тисячі легкових авто з бензиновими двигунами. Якщо казати про імпортовані вживані бензинові автомобілі, то найбільшим попитом користувався Volkswagen Golf.
Також у листопаді український автопарк поповнили понад 2,6 тисячі гібридних легкових авто. Серед нових машин лідером ринку стала Toyota RAV4, тоді як серед імпортованих гібридів з пробігом найбільш популярним виявився Ford Escape.