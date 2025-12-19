/ фото renault.ua

У листопаді вітчизняний автопарк поповнили понад 5,3 тисячі автомобілів з дизельними двигунами (на 2% більше, ніж торік).

За інформацією "‎УкрАвтопром"‎, із загальної кількості 1,4 тисячі одиниць були новими (-8%), тоді як решта 3,9 тисячі одиниць – вживаними, ввезеними з-за кордону (+5%). 

Серед нових дизельних легковиків на першому місці опинився компактний кросовер-позашляховик Renault Duster, який традиційно користується величезним попитом в Україні. 

Відео дня

ТОП-5 найпопулярніших нових дизельних авто: 

  • Renault Duster – 251 одиниця;
  • Toyota Land Cruiser Prado – 218;
  • Fiat Titano – 151;
  • Volkswagen Touareg – 149;
  • Volkswagen Tiguan – 99.

Якщо казати про імпортовані вживані дизельні авто, то тут лідером виступає Renault Mégane. Дуже близько до нього знаходиться компактний кросовер Nissan Qashqai, а третє місце посідає народна Škoda Octavia. 

ТОП-5 найпопулярніших імпортованих вживаних моделей: 

  • Renault Mégane – 296 одиниць;
  • Nissan Qashqai – 291;
  • Škoda Octavia – 236;
  • Volkswagen Passat – 222;
  • Hyundai Santa Fe – 156.

Авторинок України – останні новини 

У листопаді автопарк нашої країни поповнили майже 12,5 тисячі легкових авто з бензиновими двигунами. Якщо казати про імпортовані вживані бензинові автомобілі, то найбільшим попитом користувався Volkswagen Golf.

Також у листопаді український автопарк поповнили понад 2,6 тисячі гібридних легкових авто. Серед нових машин лідером ринку стала Toyota RAV4, тоді як серед імпортованих гібридів з пробігом найбільш популярним виявився Ford Escape. 

Вас також можуть зацікавити новини: