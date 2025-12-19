Серед нових дизельних легковиків на першому місці опинився Renault Duster.

У листопаді вітчизняний автопарк поповнили понад 5,3 тисячі автомобілів з дизельними двигунами (на 2% більше, ніж торік).

За інформацією "‎УкрАвтопром"‎, із загальної кількості 1,4 тисячі одиниць були новими (-8%), тоді як решта 3,9 тисячі одиниць – вживаними, ввезеними з-за кордону (+5%).

Серед нових дизельних легковиків на першому місці опинився компактний кросовер-позашляховик Renault Duster, який традиційно користується величезним попитом в Україні.

ТОП-5 найпопулярніших нових дизельних авто:

Renault Duster – 251 одиниця;

Toyota Land Cruiser Prado – 218;

Fiat Titano – 151;

Volkswagen Touareg – 149;

Volkswagen Tiguan – 99.

Якщо казати про імпортовані вживані дизельні авто, то тут лідером виступає Renault Mégane. Дуже близько до нього знаходиться компактний кросовер Nissan Qashqai, а третє місце посідає народна Škoda Octavia.

ТОП-5 найпопулярніших імпортованих вживаних моделей:

Renault Mégane – 296 одиниць;

Nissan Qashqai – 291;

Škoda Octavia – 236;

Volkswagen Passat – 222;

Hyundai Santa Fe – 156.

У листопаді автопарк нашої країни поповнили майже 12,5 тисячі легкових авто з бензиновими двигунами. Якщо казати про імпортовані вживані бензинові автомобілі, то найбільшим попитом користувався Volkswagen Golf.

Також у листопаді український автопарк поповнили понад 2,6 тисячі гібридних легкових авто. Серед нових машин лідером ринку стала Toyota RAV4, тоді як серед імпортованих гібридів з пробігом найбільш популярним виявився Ford Escape.

