Учені виявили щось тривожне в прихованих глибинах печер Середземного моря, проливаючи світло на масштаби екологічної кризи.

Морські печери Середземного моря, які колись служили притулком для видів, що перебувають під загрозою зникнення, тепер приховують наростаючу кризу.

Виявилося, що печери далеко не незаймані і захоплені невидимою загрозою - пластиковим забрудненням, пише IDR. Те, що колись було притулком для морських тварин, тепер перетворилося на звалище.

Зазначається, що хоча саме по собі забруднення морів пластиком не є новим, дослідники виявили тривожну нову главу в цій тривалій екологічній кризі.

Що виявило дослідження

Зокрема, нове дослідження розкрило шокуюче накопичення пластику та іншого сміття в ізольованих морських печерах Кіпру. Дослідники виявили сміття в кожній обстеженій печері, до того ж у деяких концентрація сміття сягала разюче високих показників - до 97 предметів на кв. м, що значно перевищує рівні, які зазвичай спостерігаються на пляжах або морському дні.

Дослідження є першим всебічним оглядом морського сміття всередині прибережних морських печер Середземномор'я і викликає серйозні побоювання з приводу зростаючої загрози для морського життя. Результати показують, що морські печери працюють як "природні пастки" для відходів, які дрейфують у воді.

Це захоплене сміття, особливо пластикові відходи, становить серйозну небезпеку як для місцевої екосистеми, так і для видів, що перебувають під загрозою зникнення, які використовують ці печери як притулок.

Дослідники пояснили, що морські печери являють собою замкнуті простори, тому сміття там накопичується, не маючи можливості вийти з неї.

У результаті було встановлено, що в печерах із більшою внутрішньою пляжною зоною і помірним впливом хвиль накопичується більше сміття, створюючи прихований резервуар пластику. Понад 24 тис. предметів сміття вагою 176 кг було виявлено в 23 печерах, що ясно показує, що ці природні замкнуті простори стають дедалі більш забрудненими.

Що налякало вчених і що таке "пластитар"

Найбільш помітною виявилася основна маса відходів полістиролу і пластикових фрагментів. Виявлення цих пластикових відходів викликає занепокоєння не тільки через їхню кількість, а й через їхню стійкість - пластик розпадається на дрібніші шматочки, перетворюючись на мікропластик, який важко очистити і ще важче видалити з навколишнього середовища.

Можливо, найбільш тривожним відкриттям дослідження стала наявність нової форми забруднення, відомої як "пластитар". Ця липка чорна речовина утворюється, коли плаваючі залишки смоли змішуються з мікропластиком і макропластиком, утворюючи смолоподібну кірку, що вкриває стіни і дно печер. Цей "пластитар" - небезпечний новий забруднювач, який лише нещодавно почав з'являтися в морському середовищі, і його присутність у морських печерах ще більше посилює екологічні ризики.

Чим небезпечний "пластитар"

Особливу тривогу викликає "пластитар", оскільки він потенційно може впливати на самі печери, які слугують притулком для морських мешканців. Ці смолисто-пластикові кірки створюють токсичне середовище для тварин, які використовують печери для розмноження.

Наприклад, середземноморські тюлені-монахи, одні з найбільш зникаючих морських ссавців у світі, використовують ці печери для відпочинку і виведення дитинчат, накопичення пластитару може мати руйнівні наслідки.

Дослідження показало, що найбезпечніші ділянки печер, де дитинчата тюленів ховаються від небезпеки, тепер стають сховищами пластику.

У довгих, коридороподібних печерах сміття накопичується в задній частині, саме там, де перебувають дитинчата. Це являє собою тривожну іронію - найбезпечніша частина печери для тюленів також є місцем, де виявляються найвищі концентрації відходів. Хоча випадків прямої загибелі тюленів від великих уламків зафіксовано не було, наявність мікропластику в травному тракті вже вказує на зростаючу загрозу для їхнього здоров'я.

