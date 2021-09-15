В оточенні загиблого кажуть, що у нього не було ворогів або конкурентів.

Причиною вибуху, що забрав у Дніпрі життя ветерана АТО Олексія Кавлака, могла стати несправність його авто.

Таку думку в коментарі ТСН висловила колега загиблого, заступниця керівника тренінг-центру "Aid Brothers" Ірина Гура.

"Це, як зараз кажуть, терористичний акт, або це щось з машиною. У мене є варіант - у нього була газова установка, яку давно треба було міняти", - зазначила вона.

За її словами, у Кавлака не було конкурентів, або ворогів, що могли б влаштувати подібний злочин.

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Вибух автомобіля у Дніпрі: що відомо

Сьогодні, 15 вересня, близько 9-ї ранку на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля Nissan Primera загинули чоловік та жінка, які перебували всередині транспортного засобу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Загиблою внаслідок вибуху жінкою виявилася прес-секретар ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Дар’я Гречіщева. Загиблий чоловік - ветеран АТО, член Ради ГО "Український легіон", інструктор з домедичної допомоги Олексій Кавлак.

Автор: Дмитро Захаров