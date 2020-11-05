За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

В Білій Церкві на Київщині у магазині будівельних матеріалів пролунав вибух.

Читайте такожУ Харківській області внаслідок вибуху 9-річному хлопчику відірвало рукуПро це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Зазначається, що внаслідок вибуху постраждали двоє працівників. Їх доправлено до реанімаційного відділення лікарні, де медики діагностували потерпілим термічні опіки.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції, вибухотехніки, пожежно-технічна лабораторія, криміналістична лабораторія поліції столичної області, спеціалісти ДСНС. Також місце вибуху оглянули працівники газової служби, які повідомили, що приміщення не газифіковано.

«Попередня причина події – згущення випарів лако-фарбових виробів, які знаходились у складському приміщенні магазину», – говориться в повідомленні.

Поліцейські вилучили з місця події пожежне сміття та інші речові докази. Призначено низку відповідних експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

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Автор: Катерина Шварц