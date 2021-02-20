У Дрогобичі Львівської області через розрив вибухового пристрою загинуло двоє молодих людей. Ще одну потерпілу госпіталізували.
Про це повідомляє сайт міста 03244 com.ua.
Трагедія сталася у суботу, 20 лютого, близько 20:00 біля одного з під’їздів багатоповерхівки, що на вулиці Стрийській. Мешканці почули гучний вибух, подібний до розриву гранати.
Згодом біля входу в під’їзд люди виявили тіла двох чоловіків. За даними ресурсу, вони 1983-го року народження. Ще одна потерпіла госпіталізована у міську лікарню. На місці події працюють слідчі, вони з’ясовують причини трагедії.
Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Facebook, чоловіки товаришували.
«Годину тому на Львівщині в місті Дрогобич сталась трагедія. Чоловік із жінкою прийшли на зустріч до своїх знайомих. Як кажуть сусіди, чоловіки товаришували. Нещодавно разом повернулись із заробітків у Польщі. Під час спілкування чоловік дістав гранату, яка вибухнула у нього в руках. Обидва чоловіки загинули на місці», - написав він.
За словами Геращенка, жінку у вкрай важкому стані з множинними осколковими пораненнями госпіталізовано до лікарні.
На місці події працюють слідчі, вони з’ясовують причини трагедії.
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