Зловмисник затриманий, йому оголосили про підозру.

У результаті вибуху на проспекті Гагаріна у Харкові пізно ввечері 8 червня до медичних закладів з ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставили п’ятеро постраждалих, у тому числі двоє підлітків 16 та 17 років.

Про це повідомляє Національна поліція України.

До цього йшлося про трьох постраждалих.

Зазначається, що інформація про інцидент до поліції надійшла о 21:53 від перехожого.

«Встановлено, що між компанією молоді та 29-літнім чоловіком стався конфлікт, під час якого він кинув гранату РГД-5. Внаслідок вибуху гранати постраждали п’ятеро осіб від 16 до 33 років. Всі постраждалі з осколковими пораненнями доставлені до медичних закладів Харкова», – говориться у повідомленні.

Читайте такожУ мережі показали відео вечірнього вибуху в ХарковіРечові докази направлені на експертне дослідження.

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Правопорушник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочинів. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Вибух у Харкові 8 червня: подробиці

Увечері 8 червня у Харкові прогримів вибух на проспекті Гагаріна. Спочатку повідомлялося, що поранені три людини.

У прес-службі поліції підтвердили інформацію про вибух та повідомили, що зловмисника затримали.

Місцеві ЗМІ писали, що в момент вибуху поряд знаходився дитина. Він злякався та втік.

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Автор: Катерина Шварц