В результаті інциденту троє працівників травмовані.

Уночі на вугільній шахті у Павлограді Дніпропетровської області вибухнув метан, внаслідок чого троє працівників були травмовані. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Міністерства енергетики України у Facebook.

"Вночі на вугільній шахті у Павлограді, де перебувало майже 200 працівників, стався вибух метану. Троє працівників травмовані, вони доставлені до лікарні", - повідомили у міністерстві. Інших шахтарів вивели на поверхню.

У Міненергетики зауважили, що причини надзвичайної події з’ясовуються.

Ситуація на Дніпропетровщині

Як повідомляв УНІАН, днями через ракетний обстріл російських окупантів в Кривому Розі була пошкоджена ТЕЦ, у зв'язку з чим тисячі абонентів залишилися без світла.

Крім того, у Кривому Розі без живлення залишилися три шахти, в яких були заблоковані кілька десятків людей. Згодом шахтарі були врятовані.

Також стало відомо, що через підрив росіянами Каховської ГЕС частина жителів Кривого Рогу може тимчасово залишитись без води. Наразі ситуаці з водою у місті складна. Запасів у Південному водосховищі залишилося на 1,5 місяця. Щоб їх збільшити, будується новий водогін.

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