Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

У Павлограді чоловік повідомив про неправдиве мінування житлового будинку, в якому живе його колишня дівчина.

Про це повідомляють у поліції Дніпропетровської області.

Чоловік зателефонував до поліції та заявив, що збирається підірвати будинок по вул. Харківська. Він вимагав виплатити йому 50 тисяч доларів США.

Поліцейські обстежили будинок і не виявили вибухонебезпечних предметів. Впродовж години вони встановили особу зловмисника. Ним виявився 39-річний місцевий житель.

Читайте такожУ Бердянську на очах у відпочивальників врятували дитину, яка тонулаВін повідомив, що бомба закладена у будинку колишньої дівчини, щоб докучити їй. Його затримали.

9 серпня слідчим за узгодженням з окружною прокуратурою зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі. Найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід.

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Автор: Людмила Жерновська