Слідчі органи стверджують, що один e-mail прийшов до розвороту літака, а другий - після.

У Слідчому комітеті Білорусі стверджують, що в Національний аеропорт Мінськ надійшли два електронні листи про бомбу на борту рейсу Ryanair "Афіни-Вільнюс", який 23 травня екстрено посадили в Мінську.

"Уже встановлено, на що звертаємо особливу увагу, що повідомлень про "мінування" літака, що надійшли за допомогою швейцарського поштового сервісу анонімної пошти ProtonMail, було кілька - о 12:25 і о 12:56. Зараз детально вивчаються і аналізуються записи переговорів з пілотами авіасудна, проводяться інші численні слідчі дії", - повідомила в п'ятницю, 28 травня, прес-служба СК.

У відомстві також заявили, що для підтвердження "послідовності своїх прагнень" слідство підготувало і найближчим часом відправить до органів прокуратури Швейцарії прохання про надання правової допомоги в отриманні відомостей про користувача поштової скриньки, з якої було відправлено повідомлення про "мінування" рейсу.

Крім того, у слідчому комітеті розглядають можливість направити в органи прокуратури Швейцарії всі реквізити ProtonMail з минулих повідомлень про мінування, оскільки, за словами СК, від початку минулого року в Білорусі зафіксовано вже 14 таких інцидентів саме з цим поштовим сервісом.

Читайте такожПутін зустрівся з Лукашенком і назвав ситуацію навколо рейсу Ryanair "сплеском емоцій" (відео)"Зазначений поштовий сервіс вже неодноразово фігурував у кримінальних справах про загрозу здійснення терактів і вибухів на різних об'єктах інфраструктури Білорусі", - додали у відомстві.

Посадка літака Ryanair у Мінську

23 травня літак Ryanair "Афіни-Вільнюс" розвернувся над територією Білорусі та екстрено приземлився в Мінську після повідомлення про мінування, яке нібито отримала адміністрація Мінського аеропорту і передала екіпажу.

Однак в результаті влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який летів цим літаком і розшукувався в Білорусі.

Білоруська влада заявила, що повідомлення про бомбу на борту рейсу було відправлено від імені палестинської організації ХАМАС. Однак сама організація заперечує свою причетність.

Крім того, сервіс ProtonMail заявив, що повідомлення про "мінування" було відправлено адміністрації Мінського аеропорту вже після розвороту літака.

За інформацією Центру "Досьє", о 12:25 лист надійшов на електронну пошту адміністрації "Литовських аеропортів", а на пошту Національного аеропорту Мінськ - о 12:57. Літак почав розворот близько 12:45.

Подія викликала реакцію світової спільноти, з'явилася інформацію про те, що рейс посадили під тиском влади. Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю від опівночі 26 травня.

У Європейському союзі розпочали підготовку нових обмежувальних заходів проти влади Білорусі, а в МЗС України підготували проти режиму Лукшашенка санкційні пропозиції для РНБО.

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Автор: Катерина Комолова