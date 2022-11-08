Одним з кураторів значиться "Міністерство освіти РФ".

Російські окупанти, тікаючи з Ізюму, забули папку з секретними документами. У них йдеться про те, як повинно було проходити "впровадження" російської освіти в Харківській області.

За даними Офісу генпрокурора України, правоохоронці вилучили "матеріали до наради з питань підтримки та розвитку систем освіти Харківської області". При цьому одним з кураторів було "Міністерство освіти РФ".

Згідно з планами окупантів, українським школярам повинні були видавати атестати РФ про закінчення 11 класів на базі Бєлгородської області.

Крім того, в регіон повинні були завезти російських вчителів, зокрема "істориків та літераторів" для введення "патріотичного виховання".

При цьому українські школярі повинні були орієнтуватися тільки на вузи в Білгородській області.

Також планувалися "оздоровчі" поїздки для дітей з метою пропаганди. Так, кілька "особливо відзначившихся" школярів повинні були відправити в табір в тимчасово окупованому Криму, а учнів 7-9 класів - в Білгород.

Окупація Харківської області - що відомо

Російська армія в перші ж дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну тимчасово окупувала частину Харківської області. Загарбники намагалися взяти і Харків, але ЗСУ дали жорстку відсіч.

На початку вересня українська армія пішла в контрнаступ на Харківщині і звільнила майже всі населені пункти. Після чого кількість ворожих обстрілів по Харкову зменшилося.

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